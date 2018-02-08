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ФБК рассказал об отдыхе Сергея Приходько на яхте Дерипаски с секс-работницами

08.02.2018

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального рассказал об отдыхе главы аппарата правительства России Сергея Приходько на яхте миллиардера Олега Дерипаски с девушками, оказывающими эскорт-услуги.

В своем расследовании ФБК опирается на книгу и Instagram белорусски Ольги Рыбки, которая «оказывает эскорт-услуги». Рыбка была в числе девушек, которые пытались сорвать работу одного из избирательных штабов Навального. В Instagram девушки выложены видео с яхты Олега Дерипаски, на которых присутствует Приходько. Также в соцсети Рыбки выложена аудиозапись, на которой миллиардер, как считают в ФБК, рассказывает о главе аппарата правительства России. В ФБК уверены, что Дерипаска, организовав Сергею Приходько катание на яхте в обществе девушек, дал взятку чиновнику.

Помимо этого в Фонде борьбы с коррупцией напомнили о скандале в американских СМИ, которые некоторое время назад писали о том, что  глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, получивший миллионы долларов от Дерипаски за работу лоббистом, предлагал ему частные брифинги о ходе кампании Трампа. В ФБК предположили, что Приходько мог передавать информацию от Дерипаски в Кремль.

Также в ФБК рассказали об элитном доме Приходько в Шведском тупике и о его резиденции, которую в Фонде оценили минимум в 300 млн руб. В ФБК подчеркивают, что ни глава аппарата правительства, ни его ближайшие родственники не обладают легальными средствами для покупки такой недвижимости.


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