Александр Бастрыкин прибыл в Дагестан для контроля проверки в республике

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прилетел в Дагестан, сообщает РБК, ссылаясь на свои источники.



«Глава Следственного комитета прилетел в регион для осуществления контроля за рядом резонансных дел, которые были возбуждены в следственном управлении СКР по Республике Дагестан», — рассказал источник в СК.



«Бастрыкин прилетел в связи с арестами в республике. Он только что буквально зашел в здание СУ СКР по Дагестану. Место вокруг здания оцеплено», — подтвердил собеседник, близкий к правительству Дагестана.

Масштабная проверка госорганов Дагестана началась в конце января. Арестованы мэр и главный архитектор Махачкалы, председатель правительства республики, два его заместителя и министр образования. Правительство отправлено в отставку. Новый кабинет сформирует, утвержденный на пост премьера Дагестана министр экономики Татарстана.

The New Times

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