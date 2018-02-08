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ЦИК зарегистрировал всех кандидатов в президенты РФ и показал избирательный бюллетень

08.02.2018

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала всех кандидатов в президенты РФ и показала избирательный бюллетень,сообщает в четверг, 8 февраля, «Дождь».

Двумя последними кандидатами стали выдвинувшаяся от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак и Максим Сурайкин от «Коммунистов России». Всего в бюллетень попали восемь человек — помимо Собчак и Сурайкина кандидатами стали лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, Сергей Бабурин из Российского общенародного союза, кандидат от «Партии роста» Борис Титов, неофициальный лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский и действующий президент России Владимир Путин.

Ранее ЦИК отказался регистрировать в качестве кандидата оппозиционера Алексея Навального. Голосование за президента РФ состоятся 18 марта.


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