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Дмитрий Песков опасается председателя ЦИК

08.02.2018

Пресс-секретарь президента РФ отказался комментировать поездку кандидата в президенты Ксении Собчак в США.

«Что касается кандидата Собчак, я не буду это комментировать. Вы знаете, что я уже имею одно предупреждение от Эллы Памфиловой, и не хочу иметь второе», — цитирует Пескова «Дождь».

Ксения Собчак находится в США. У нее запланированы открытые и полузакрытые встречи в различных исследовательских центрах в Вашингтоне и Нью-Йорке. Она стала первым за многие годы претендентом на главный российский пост, приехавшим в США в разгар избирательной кампании. 

Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента 2 февраля. Глава ЦИК сказала, что в заявлении Пескова есть очевидные признаки агитации. Скорее всего, речь шла о словах пресс-секретаря о том, что «Путин является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического Олимпа, с которым на данном этапе вряд ли кто-то сможет серьезно конкурировать».

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