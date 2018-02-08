Дмитрий Песков опасается председателя ЦИК

Пресс-секретарь президента РФ отказался комментировать поездку кандидата в президенты Ксении Собчак в США.
«Что касается кандидата Собчак, я не буду это комментировать. Вы знаете, что я уже имею одно предупреждение от Эллы Памфиловой, и не хочу иметь второе», — цитирует Пескова «Дождь».
Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента 2 февраля. Глава ЦИК сказала, что в заявлении Пескова есть очевидные признаки агитации. Скорее всего, речь шла о словах пресс-секретаря о том, что «Путин является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического Олимпа, с которым на данном этапе вряд ли кто-то сможет серьезно конкурировать».
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