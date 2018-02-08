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В Кремле обещают распространить антикоррупционную кампанию за пределы Дагестана

08.02.2018

Кремль не намерен ограничивать антикоррупционную кампанию задержаниями дагестанских чиновников, заявил в четверг, 8 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

Также Песков подчеркнул, что аресты не связаны с политикой: «Все руководствуются принципами законности и неотвратимости наказания». По словам пресс-секретаря, действия правоохранительных органов направлены на то, чтобы оградить жителей республики от коррупции и повысить уровень их жизни.

В рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств, предъявлены обвинения бывшему врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову и двум его заместителям. 5 февраля правительство республики было отправлено в отставку.

Напомним, следить за тем, где пройдут следующие резонансные аресты, можно с помощью спецборта, на котором летают силовики.

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