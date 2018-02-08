В Кремле обещают распространить антикоррупционную кампанию за пределы Дагестана

Также Песков подчеркнул, что аресты не связаны с политикой: «Все руководствуются принципами законности и неотвратимости наказания». По словам пресс-секретаря, действия правоохранительных органов направлены на то, чтобы оградить жителей республики от коррупции и повысить уровень их жизни.
В рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств, предъявлены обвинения бывшему врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову и двум его заместителям. 5 февраля правительство республики было отправлено в отставку.
Напомним, следить за тем, где пройдут следующие резонансные аресты, можно с помощью спецборта, на котором летают силовики.