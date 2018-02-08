В школе Перми после распыления неизвестного вещества госпитализированы дети

Ученица пятого класса школы № 19 в Перми распылила в кабинете неизвестное вещество. По словам одной из ее одноклассниц и педагога школы, это были духи. Мать одного из учеников говорит, что распылен был газовый баллончик, передает портал 59.ru.
Некоторым детям стало плохо, в школу вызвали медиков. Троих школьников госпитализировали.
По его словам, у детей психомоторные нарушения: головокружения, плохое самочувствие, состояние заторможенности или, наоборот, возбужденности. Что привело возникновению таких симптомов пока точно не выяснено. Федоткин отметил, что сотрудники скорой помощи, которые приехали на вызов в школу, не ощутили там характерного запаха, который остается после распыления газового баллончика примерно в течение часа.
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