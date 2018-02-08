В школе Перми после распыления неизвестного вещества госпитализированы дети

Ученица пятого класса школы № 19 в Перми распылила в кабинете неизвестное вещество. По словам одной из ее одноклассниц и педагога школы, это были духи. Мать одного из учеников говорит, что распылен был газовый баллончик, передает портал 59.ru.

Некоторым детям стало плохо, в школу вызвали медиков. Троих школьников госпитализировали.

«В стационарах сейчас находятся три человека. Двое детей под наблюдением в больнице № 21, один — в краевой детской. Трое родителей, дети которых также были доставлены в краевую больницу, написали заявления об отказе от госпитализации», — сообщил руководитель Пермского центра медицины катастроф Олег Федоткин.

По его словам, у детей психомоторные нарушения: головокружения, плохое самочувствие, состояние заторможенности или, наоборот, возбужденности. Что привело возникновению таких симптомов пока точно не выяснено. Федоткин отметил, что сотрудники скорой помощи, которые приехали на вызов в школу, не ощутили там характерного запаха, который остается после распыления газового баллончика примерно в течение часа.

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