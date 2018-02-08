Основателя «Додо пиццы» допросили по делу о распространении наркотиков в пиццериях

В Москве возбуждено уголовное дело незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупных размерах. Речь идет о распространении наркотиков в заведениях сети «Додо пицца», сообщил ее основатель Федор Овчинников, которого допросили в ОВД по району Южное Медведково в качестве свидетеля.
«В полицию поступило заявление от некой Прониной Е.В. о том, что под прикрытием сети пиццерий я и наш партнер-франчайзи в Москве занимаемся распространением наркотических средств. Поставки идут из Латинской Америки. Для этого я постоянно езжу за границу, где у нас работают пиццерии для прикрытия. В заявлении, как сказал следователь, был указан мой мобильный телефон. Дальше дело из центра пришло к ним в Медведково, где была обнаружена «закладка», и теперь они его расследуют на месте», — рассказал Овчинников.
Овчинников намерен написать заявление о клевете и найти Пронину Е.В. «Хочу пожелать всем предпринимателям не попадать в подобные ситуации, а если попали, не идти на компромиссы, быть открытыми, только так мы можно что-то поменять», — сказал он.
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