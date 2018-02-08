КНДР провела военный парад накануне Олимпиады в Южной Корее

Северная Корея 8 февраля, накануне открытия Олимпийских игр в Южной Корее, провела военный парад, сообщает BBC, ссылаясь на южнокорейские СМИ.

Как уточняет Associated Press, парад и митинг состоялись на площади Ким Ир Сена. В параде приняли участие 10 тыс. военных. Остается неясным, было ли продемонстрировано стратегическое вооружение КНДР. По словам северокорейских властей, парад проводится в честь 70-й годовщины основания вооруженных сил страны.

Эксперты отмечают, что военный парад в Пхеньяне обычно проводился в апреле — в честь создания первого партизанского отряда Ким Ир Сена. 8 февраля, в день основания регулярной армии, масштабных парадов не проводилось.

В апреле прошлого года на параде КНДР продемонстрировала пять новых видов ракет.

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