Взявший ответственность за сбитый Су-25 боевик заявил, что использовал советскую зенитную установку

Организация Northern Syria Observer, которая позиционирует себя как союз независимых сирийских журналистов, опубликовала интервью с одним из боевиков с позывным «Кастро». Он утверждает, что сбил российский штурмовик Су-25СМ и сделал это не из ПЗРК, а с помощью зенитной установки ЗУ-23-2, передает telegram-канал Directorate 4, специализирующийся на освещении военных конфликтов.

«Если бы у нас были ПЗРК, то мы бы уже были в России», — заявил Кастро.

Также боевик заявил, что это уже пятый сбитый его группировкой самолет — ранее, якобы, был сбит Ил, один вертолет и еще два самолета без уточнения моделей.

Как отмечается в сообщении Directorate 4, самолеты Ил не несли потерь в Сирии, а боевики различных группировок устраивают себе «рекламу на резонансном событии, чтобы повысить свой авторитет среди других банд».

Российский самолет был сбит в Сирии 3 февраля. По предварительной версии военных, это было сделано из ПЗРК. Пилот Роман Филипов, приземлившись после катапультирования вел бой, не подпуская боевиков. Когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, Филипов подорвал себя гранатой. Президент РФ подписал указ о присвоении Филипову звания Героя Российской Федерации.

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