Неудачно для РФ начались первые состязания на Олимпиаде

Соревнованиями по керлингу стартовали Олимпийские игры в Пхенчхане. Российская команда со счетом 9:3 уступила сборной США в дисциплине дабл-микст. Следующий матч российские керлингисты проведут со сборной Норвегии.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий сумеют восстановиться к вечерней игре с норвежцами после поражения от американцев, заявил тренер российской пары Василий Гудин.

«Команда успеет восстановиться к следующей игре с норвежцами. Психологически спортсмены смогут перестроиться. С такими проблемами уже сталкивались, поэтому знаем, что нужно делать», — передает слова тренера ТАСС

В других матчах первого тура норвежцы обыграли канадцев со счетом 9:6, команда Швейцарии выиграла китайцев — 7:5, сборная Южной Кореи одолела команду Финляндии — 9:4.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 9 февраля. Соревнования завершатся 25 февраля.

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