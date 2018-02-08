Неудачно для РФ начались первые состязания на Олимпиаде

Соревнованиями по керлингу стартовали Олимпийские игры в Пхенчхане. Российская команда со счетом 9:3 уступила сборной США в дисциплине дабл-микст. Следующий матч российские керлингисты проведут со сборной Норвегии.
Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий сумеют восстановиться к вечерней игре с норвежцами после поражения от американцев, заявил тренер российской пары Василий Гудин.
В других матчах первого тура норвежцы обыграли канадцев со счетом 9:6, команда Швейцарии выиграла китайцев — 7:5, сборная Южной Кореи одолела команду Финляндии — 9:4.
Церемония открытия Олимпиады пройдет 9 февраля. Соревнования завершатся 25 февраля.
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