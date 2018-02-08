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Мигранты взбунтовались в центре временного содержания под Красноярском

08.02.2018

В центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Красноярскому краю несколько человек организовали и приняли участие в массовых беспорядках. Полиция при поддержке бойцов «Росгвардии» пресекла массовые беспорядки, сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю.

«По предварительной версии следствия, 3 февраля около 20 иностранных граждан, содержащихся в трех комнатах на первом этаже, забаррикадировались в помещении, жгли матрацы, разбили несколько камер видеонаблюдения, дезорганизовав своими действиями работу учреждения. Основным требованием участников было улучшение условий содержания и скорейшая депортация на Родину», — говорится в сообщении.

Двоих организаторов арестовали. По факту происшествия возбудили уголовное дело об участии в массовых беспорядках.

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