Российский теплоход со 127 пассажирами застрял во льдах Охотского моря

В южной части Охотского моря, у берегов Японии, путь пассажирскому теплоходу «Игорь Фархутдинов» преградили мощные ледовые поля. Их плотность, по оценкам специалистов, достигает максимальных значений — 10 баллов, сообщили в правительстве Сахалинской области.

«Игорь Фархутдинов» направился из Малокурильского (остров Шикотан) в сахалинский порт Корсакова 5 февраля. На его борту 127 пассажиров и 42 контейнера. При выходе из Кунаширского пролива судно встретило плотные льды толщиной до полутора метров.

«Сейчас теплоход пробивается через них, пытаясь выйти на чистую воду, до нее, как показывают спутниковые карты, осталось немного. Угрозы живучести судна нет. Все маневры безопасны — «Игорь Фархутдинов» обладает ледовым классом. Рассчитываем, что уже сегодня с приливом и сменой направления ветра ледовая обстановка улучшится: поля придут в движение, лед станет менее плотным и судну удастся вырваться из ловушки, чтобы уже к утру 9 февраля прибыть в Корсаков», — рассказал генеральный директор морской компании «Сахалин – Курилы» Сергей Кондрашин.

Он отметил, что на борту судна достаточно провизии, а пассажиров решено кормить бесплатно.

В случае, если прогнозы судовладельца не оправдаются и сам теплоход не сможет вырваться из ледового плена, то в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области руководству компании предложили задействовать ледокол из Владивостока.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram



Читайте также:

Собчак открыла себя для Америки

Секрет идеальных подписей

Бюллетень как Ноев ковчег

«СМИ все переврали»

Бенефициары мартовской победы