Российский теплоход со 127 пассажирами застрял во льдах Охотского моря

В южной части Охотского моря, у берегов Японии, путь пассажирскому теплоходу «Игорь Фархутдинов» преградили мощные ледовые поля. Их плотность, по оценкам специалистов, достигает максимальных значений — 10 баллов, сообщили в правительстве Сахалинской области.
«Игорь Фархутдинов» направился из Малокурильского (остров Шикотан) в сахалинский порт Корсакова 5 февраля. На его борту 127 пассажиров и 42 контейнера. При выходе из Кунаширского пролива судно встретило плотные льды толщиной до полутора метров.
Он отметил, что на борту судна достаточно провизии, а пассажиров решено кормить бесплатно.
В случае, если прогнозы судовладельца не оправдаются и сам теплоход не сможет вырваться из ледового плена, то в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области руководству компании предложили задействовать ледокол из Владивостока.
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