Замминистра здравоохранения Татарстана нашли мертвой у себя дома

Заместителя министра здравоохранения Республики Татарстан Елену Шишмареву нашли мертвой у себя дома, сообщает в среду, 7 февраля, ТАСС.

Об этом агентству сообщил источник в правоохранительных органах республики.

3 февраля Советский районный суд Казани отправил Шишмареву на два месяца под домашний арест. Следствие подозревает ее в хищении бюджетных средств. Замминистра якобы требовала от сотрудников экономических отделов медицинских учреждений проходить курсы повышения квалификации в АНО «Прогресс». В случае отказа она не подписывала документы для выделения медучреждениям необходимых средств. По данным следствия, с 2015 по 2017 год «Прогрессом» было заключено договоров на сумму около 8 млн руб.





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