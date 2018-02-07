«Фонтанка»: Для арестов фигурантов резонансных дел используют один самолет

Самолет, о котором идет речь, есть на опубликованном Следственным комитетом видео задержания руководителей Дагестана. Это Ан-148 с номером RA-61712. Самолет в настоящее время находится в составе объединенного авиационного отряда специального назначения ФСБ России. Его построили для ВВС Мьянмы, но позже заказчик аннулировал контракт. «Фонтанка» отследила маршрут самолета, используя сервис Flightradar24. Издание пишет, что один из первых полетов в интересах спецслужбы RA-61712 совершил 4 мая 2015 года в Калининград, что совпало с задержанием действующего сотрудника ФСБ Николая Филипченко за шпионаж.
19 сентября 2015 года самолет улетел в Коми незадолго до арестов руководителей региона. В марте 2017 года ФСБ провела задержания в Йошкар-Оле, Новосибирске, Чите и Иркутске по делу о контрабанде огнестрельного оружия из США, и это совпало с маршрутом RA-61712.
23 мая 2017 года самолет улетел в Бишкек, после чего ФСБ распространила релиз о задержании четырех человек, подозреваемых в связях с террористами. 29 мая 2017 года самолет отправился в Симферополь, и в тот же день по подозрению в получении взятки в $40 тыс. в Ялте был задержан экс-министр сельского хозяйства Крыма Анатолий Авидзба. 28 июля RA-61712 отправился в Махачкалу, где был задержан начальник охраны здания правительства Дагестана Магомед Омаров по подозрению в похищении министра ЖКХ республики Ибрагима Казибекова. 25 января самолет приземлился в Калуге, и вскоре на допрос в ФСБ был вызван журналист Павел Никулин, который опубликовал в The New Times интервью с калужским исламистом, который уехал в Сирию.
5 февраля правительство Дагестана было отправлено в отставку. В рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств, предъявлены обвинения бывшему врио председателя правительства республики Абдусамаду Гамидову, его заместителям Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову и экс-министру образования Шахабасу Шахову.
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