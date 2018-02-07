Главе Союза рабочих Севастополя предъявили обвинения о возбуждении ненависти к казакам

Следственный комитет России предъявил обвинение главе Союза рабочих Севастополя Валерию Большакову в разжигании ненависти к социальной группе «терские казаки», а также в публичных призывах к экстремизму, сообщает в среду, 7 февраля, правозащитная группа «Агора».

Адвокат Большакова уже получил от следователя постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Следствие вменило главе Союза рабочих размещенные на его странице во «ВКонтакте» фото, видео и комментарии и проведение одиночного пикета «с плакатом с призывами к устранению существующей власти». Согласно документам следствия, обвиняемый призывал к «свержению путинского режима и установлению диктатуры пролетариата». «Агора» пишет, что Большаков относится к группе риска, «как и все политические и общественные активисты в Крыму». В отношении людей из группы риска постоянно проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Осенью 2017 года ФСБ объявила, что «раскрыла» террористическую организацию анархистов и арестовала 6 человек, готовящих переворот. Это повлекло задержание и аресты людей ультралевых убеждений в Петербурге





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