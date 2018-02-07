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Ведущий канала «Навальный LIVE» Низовцев вышел на свободу

07.02.2018

Ведущий новостей youtube-канала «Навальный LIVE» Дмитрий Низовцев вышел на свободу. Его задержали 28 января во время прямого эфира, посвященного всероссийской акции протеста в рамках объявленной политиком Алексеем Навальным «забастовки избирателей».

«Я всего месяц в Москве, и у меня был такой интересный экскурсионный тур из полиции, спецприемника, Мосгорсуда. Отличный тур — покупайте!» — рассказал журналист после освобождения.

Фото @navalny









По решению суда Низовцев провел под административным арестом 10 суток за неповиновение сотруднику полиции. 

Арестованы были и коллеги Низовцева по эфиру, которые вели вещание из заграницы, — Кира Ярмыш и Руслан Шаведдинов. Они за ретвиты сообщений об акции сторонников Навального получили по 5 и 8 суток ареста соответственно. Шаведдинов также сегодня вышел на свободу.   

Фото @ekatepooha

«Пропустил запуск Falcon Heavy и «рекордные снегопады», зато наизусть выучил репертуар радио «Дача», — поделился впечатлениями Шаведдинов.

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