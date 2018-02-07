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AP: Русские хакеры атаковали военно-промышленные компании США

07.02.2018

Французское новостное агентство Associated Press в среду, 7 февраля, опубликовало расследование об атаках русских хакеров на военно-промышленные компании США.

Взлом произошел с помощью фишинговых ссылок. Атаки длились больше года: с марта 2015 по май 2016 года. Хакеры получили доступ к электронной почте 87 сотрудников компаний, которые занимаются разработкой передовых беспилотников, самолетов и ракет. Среди пострадавших Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Airbus Group и General Atomics. По словам бывшего старшего советника директора Национальной разведки США Чарльза Соуэлла, целью хакеров были самые передовые военные технологические проекты. AP пишет, что за атакой стоит группа Fancy Bear, которую связывают с Главным разведывательным управлением РФ.

Ранее русских хакеров правительство США обвинило во взломе почты Демократической партии во время выборов президента страны в 2016 году. После атаки Конгресс США проголосовал за новые санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину.




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