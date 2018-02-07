Forbes составил первый список разбогатевших на криптовалюте

Журнал Forbes впервые составил список людей, которые разбогатели благодаря криптовалюте.

В списке 19 человек. Первое место занял сооснователь криптовалютной платформы для платежных систем Ripple Крис Ларсен. Forbes пишет, что его состояние составляет от $7,5 млрд до $8 млрд.

В список журнала вошли два бывших россиянина: 24-летний Виталик Бутерин и уроженец СССР Валерий Вавилов. Бутерин — изобретатель второй по популярности криптовалюты мира после биткойна Ethereum с капитализацией $81 млрд. Состояние Бутерина, по оценке Forbes, составляет $400–500 млн.

Валерий Вавилов — сооснователь одного из крупнейших мировых производителей «железа» для обработки операций на рынке криптовалют BitFury с состоянием в $500–700 млн.

Список Forbes основан на данных о запасах криптовалют, прибыли после уплаты налогов и на долях участников рейтинга в компаниях, которые связаны с цифровой валютой. Журнал отмечает, что рейтинг неточен из-за того, что рынок криптовалют непрозрачен и отличается высокой волатильностью.

Тем временем курс биткоина снижается несколько недель. В ночь с понедельника на вторник стоимость криптовалюты упала на более чем 15%.