Кандидатура Здунова на пост главы правительства Дагестана одобрена парламентом

Обновлено: Артем Здунов назначен председателем правительства Дагестана, указ подписал врио главы республики Владимир Васильев.

Народное собрание Дагестана согласовало кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова на пост председателя правительства республики. За утверждение его кандидатуры проголосовали 68 депутатов из 75 присутствовавших на заседании, передает ТАСС.

The New Times

Бывший врио премьера Абдусамад Гамидов был отправлен в отставку вместе со всем кабинетом. Гамидов, два его заместителя и министр образования Дагестана арестованы. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при расходовании бюджетных средств. Артем Здунов родился 18 мая 1978 года в Казани. Учился в Казанском финансово-экономическом институте, имеет ученую степень кандидата экономических наук. С 2010 года был заместителем министра экономики Татарстана. Возглавлял министерство с 2014 года.

Читайте также:

Бастрыкин оказался в одиночестве

«СМИ все переврали»

Бенефициары мартовской победы

Дребезг победных литавр

«Русские грубо делают свою работу»