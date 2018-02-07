В Дагестане дорожных постовых заменили на сотрудников из других регионов

Представители межведомственной комиссии вместе с сотрудниками центральных аппаратов федеральных правоохранительных ведомств проводят масштабные выемки документации почти во всех структурах республики, сообщили «Интерфаксу» несколько информированных источников.
«Выемки документации проходят в рамках расследования уголовного дела о хищении выделенных региону бюджетных средств», — сказал один из собеседников агентства.
Возглавляет операцию заместитель генерального прокурора Иван Сыдорук.
Проверки в Дагестане начались в конце января. В результате арестованы и главный архитектор Махачкалы, врио председателя правительства Дагестана, два его заместителя и министр образования. Правительство республики отправлено в отставку.
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