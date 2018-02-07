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В Кремле подтвердили получение «списка Титова»

07.02.2018

Администрация президента получила составленный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым список находящихся за пределами России отечественных бизнесменов, которые изъявили желание вернуться на родину, сообщает в среду, 7 февраля, ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, каждый случай требует отдельного рассмотрения. Пресс-секретарь пообещал, что список будет прорабатываться в «соответствующих подразделениях» администрации президента, в том числе при помощи консультаций с силовыми структурами, которые в свое время «по тем или иным причинам имели вопросы» к людям из списка Титова.

Ранее сообщалось, что Титов передал в администрацию президента список из эмигрировавших из России бизнесменов. В него входят 16 человек, в частности, экс-замминистра сельского хозяйства Алексей Бажанов, основатель обанкротившегося холдинга «Марта» Георгий Трефилов и бывший депутат палаты представителей Заксобрания Свердловской области Сергей Капчук.


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