В Кремле подтвердили получение «списка Титова»

По словам Пескова, каждый случай требует отдельного рассмотрения. Пресс-секретарь пообещал, что список будет прорабатываться в «соответствующих подразделениях» администрации президента, в том числе при помощи консультаций с силовыми структурами, которые в свое время «по тем или иным причинам имели вопросы» к людям из списка Титова.
Ранее сообщалось, что Титов передал в администрацию президента список из эмигрировавших из России бизнесменов. В него входят 16 человек, в частности, экс-замминистра сельского хозяйства Алексей Бажанов, основатель обанкротившегося холдинга «Марта» Георгий Трефилов и бывший депутат палаты представителей Заксобрания Свердловской области Сергей Капчук.