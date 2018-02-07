«Голос» проанализировал отношение телеканалов к кандидатам в президенты

Движение «Голос» отчиталось о медиамониторинге седьмой недели (29 января — 4 февраля) избирательной кампании. Сопредседатель движения Григорий Мельконьянц отметил несколько основных выводов.

Эфирное время, выделенное на сюжеты о выборах, по сравнению с предыдущей неделей увеличилось в полтора раза. Владимир Путин остается лидером по объему отведенного ему времени в новостных выпусках федеральных телеканалов. Это достигается, в том числе за счет освещения его деятельности в качестве президента, отмечают исследователи. При этом Путин лидирует и в сюжетах, посвященных выборам. Остальным кандидатам уделено значительно меньше внимания. Даже почти часовое участие Ксении Собчак в программе «Познер» не позволило ей приблизиться к объему эфира, выделенного действующему президенту.

По данным «Голоса», позитивные комментарии в сюжетах существенно преобладают в отношении Владимира Путина, Владимира Жириновского и Сергея Бабурина. Негативные преобладают в отношении Павла Грудинина, Ксении Собчак, Станислава Полищука и Максима Сурайкина. При этом телеканалы используют манипулятивные технологии — музыку и видеоряд подбирают в зависимости от отношения к разным кандидатам.

Телеканалы создают образ Путина как кандидата, пользующегося «общенародной поддержкой». А в отношении выдвиженца КПРФ, Павла Грудинина, усилия СМИ направлены на разрушение образа «крепкого хозяйственника».

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