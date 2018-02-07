Единоросов обязали поминутно отчитываться о своей деятельности

Новое руководство партии «Единая Россия» решило обязать сотрудников аппарата партии практически поминутно отчитываться обо всех действиях, включая обед, технический перерыв и переговоры, сообщает в среду, 7 февраля, «Дождь» со ссылкой на источники в партии.

Отчитываться сотрудники аппарата будут с помощью так называемого хронометража, который необходимо будет регулярно заполнять. Документ есть в распоряжении телеканала. Цель бумаги — дать возможность начальству отслеживать работу сотрудников практически в ежеминутном режиме, пишет «Дождь». Хронометраж состоит из трех граф — время выполнения работы, вид деятельности и результат. В документе указано, что в него нужно вносить время и описание выполнения любой деятельности, в том числе телефонные переговоры, рабочие встречи, совещания и консультации, при этом указывать, с кем и по каким вопросам проходили совещания и встречи. Также отчитываться надо и о времени, которое уходит на работу с деловыми документами. Еще сотрудников аппарата обязали отчитываться о любом отсутствие на рабочем месте, в том числе об уходе на обед.

«Дождь» сообщает, что введение хронометража вызвало недовольство в партийной номенклатуре, но в итоге после нескольких совещаний новый глава центрального исполкома партии Александр Борисов обязал всех подчиненных заполнять форму.