Титов обнародовал список желающих вернуться в РФ бизнесменов

На встрече с иностранными СМИ в Москве бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал имена предпринимателей, желающих вернуться в Россию, передает РБК.



В списке названы: Алексей Бажанов, Сергей Капчук, Алексей Шматко, Леонид Кураев, Георгий Трефилов, Евгений Рыжов, Евгений Петров, Азамат Кильдигушев, Александр Делис, Павел Власюк, Александр Байгушев, Виктор Ламаш, Андрей Каковкин, Константин Дюльгеров, Владимир Зюзин, Василий Дякун.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, участвующий в президентской гонке, Борис Титов встретился в Лондоне со скрывающимися от российского правосудия бизнесменами 3 февраля. После этого он заявил, что передал президенту РФ список с именами предпринимателей, которые хотели бы вернуться в страну, но опасаются преследования. Такое заявление участники встречи встретили неоднозначно . По словам некоторых из них, никто не приглашал их вернуться на родину, и сами они не просились. В том числе и перечисленный сегодня Титовым Алексей Шматко.

«Никто, ни один человек, на этой встрече не заявлял, что он хочет вернуться. Такого вообще категорически не было, никто не хочет никуда возвращаться. Вопрос был только один — о закрытии незаконно возбужденных уголовных дел. Могу сказать лично за себя: я лично в Россию не поеду», — рассказал Шматко NT.

Между тем Титов на пресс-конференции заявил, что список бизнесменов он действительно отправил президенту еще в прошлом месяце. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в Кремле списка не видели.

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