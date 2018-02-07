Мертвым обнаружен полпред губернатора Ставропольского края

Утром 7 февраля в Ставрополе, во дворе частного дома, с огнестрельным ранением груди найдено тело проживавшего там полномочного представителя губернатора Ставропольского края Александра Коробейникова. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
Проводится доследственная проверка, следователи осматривают место происшествия, опрашивают соседей и родственников.
Корбейников был организатором и участником многочисленных переговоров, миротворческих совещаний и акций. Работал с пограничными Ставропольскому краю республиками Северного Кавказа, в том числе с Чечней. Участвовал в трех операциях по освобождению заложников. Награжден орденом «За личное мужество».
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