Племянник главы Ингушетии найден мертвым

Племянник главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова Хасан Евкуров обнаружен мертвым. Рядом с телом найдено охотничье ружье. Официально о причинах смерти не сообщается, но возможно, Хасан Евкуров погиб из-за неосторожного обращения с оружием, сообщает ТАСС.

«Хасан Евкуров вечером сел чистить свое охотничье ружье, и оно случайно выстрелило. Пуля попала в голову, сразу скончался на месте», — сообщил агентству его родственник.

The New Times

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