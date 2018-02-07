Племянник главы Ингушетии найден мертвым

Племянник главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова Хасан Евкуров обнаружен мертвым. Рядом с телом найдено охотничье ружье. Официально о причинах смерти не сообщается, но возможно, Хасан Евкуров погиб из-за неосторожного обращения с оружием, сообщает ТАСС.
«Хасан Евкуров вечером сел чистить свое охотничье ружье, и оно случайно выстрелило. Пуля попала в голову, сразу скончался на месте», — сообщил агентству его родственник.
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