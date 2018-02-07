Навальный рассказал о допросе в СК по факту избиения полицейского

Политик Алексей Навальный, которого полиция задержала на акции 28 января, рассказал, что Следственный комитет проводят проверку по рапорту одного из полицейских.

«Я сегодня был на допросе, где мне объяснили, что же проверяет Следственный комитет. Мне показали рапорт полицейского, в котором дословно написано: «Алексей Навальный, в ходе задержания своей левой ногой ударил меня по правой ноге в области колена, чем причинил мне острую боль». И это заявление полицейского стало основанием для проверки Следственного комитета», — рассказал оппозиционер в эфире Навальный LIVE.

Проверка идет по статье 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти).

Алексея Навального задержали в ходе акции протеста днем 28 января, вечером его отпустили под обязательство явиться по первому требованию.

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