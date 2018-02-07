Британская разведка обеспокоена IPO компании En+ Олега Дерипаски

Разведку обеспокоило то, что размещение акций российской группы En+ Олега Дерипаски на Лондонской бирже произошло без предварительного согласования со спецслужбами.
Олег Дерипаска — один из самых богатых людей России, который тесно связан с президентом Владимиром Путиным, En+ владеет половиной алюминиевой компании «Русал», которая является поставщиком военной промышленности России, отмечает издание. Более того, алюминиевый порошок того же типа, что производит «Русал», использовался в производстве ракеты «Бук», которой был сбит Boeing 777 в небе над Украиной в 2014 году.
IPO En+ на Лондонской фондовой бирже стало первым размещением акций российской компании в Лондоне после введения санкций в 2014 году. Сама компания тогда привлекла $1 млрд, еще $500 млн получил Дерипаска, отмечает РБК.
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