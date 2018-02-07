Площадь в Вашингтоне официально получила имя Бориса Немцова

Решение о площади имени убитого российского политика принял единогласно городской совет Вашингтона, сообщил председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза младший.

«Городской совет Вашингтона единогласно утвердил в окончательном чтении постоянно действующий законопроект B22-539 о площади Бориса Немцова перед посольством России. Временный закон уже вступил в силу. Церемония открытия пройдет 27 февраля», — рассказал глава Фонда в Twitter.

Сенатор Марко Рубио, который и предложил переименование участка перед российским посольством, отметил: «Пусть это послужит напоминанием Путину и его приспешникам, что убийство, насилие и запугивание не заставят замолчать инакомыслящих».

Вашингтон стал первым городом, где увековечена память о российском политике. В Москве в сентябре 2017 года активисты установили мемориальную доску памяти Немцова. Но власти назвали ее установку незаконной.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.

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