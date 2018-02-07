Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Путин может проголосовать за себя в Севастополе

07.02.2018

Владимир Путин впервые может проголосовать на президентских выборах не в Москве, а в Севастополе, пишет «КоммерсантЪ», ссылаясь на источник. При этом другой собеседник издания утверждает, что «поехать в Крым и Севастополь до выборов — правильная идея, но вряд ли Владимир Путин будет 18 марта не в столице».

Голосовать за президента россияне будут 18 марта — в день официального присоединения Крыма и Севастополя в состав РФ. 

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Бастрыкин оказался в одиночестве 

«СМИ все переврали» 

Бенефициары мартовской победы 

Дребезг победных литавр 

«Русские грубо делают свою работу» 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.