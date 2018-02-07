Путин может проголосовать за себя в Севастополе

Владимир Путин впервые может проголосовать на президентских выборах не в Москве, а в Севастополе, пишет «КоммерсантЪ», ссылаясь на источник. При этом другой собеседник издания утверждает, что «поехать в Крым и Севастополь до выборов — правильная идея, но вряд ли Владимир Путин будет 18 марта не в столице».Голосовать за президента россияне будут 18 марта — в день официального присоединения Крыма и Севастополя в состав РФ.
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