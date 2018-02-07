Дональд Трамп решил провести военный парад в Вашингтоне

В Пентагоне и Белом доме готовятся провести военный парад с участием тяжелой техники в Вашингтоне. Такое распоряжение дал президент США Дональд Трамп, пишет The Washington Post.

«Показы военной силы не типичны в Соединенных Штатах — и они не дешевы. Стоимость доставки танков «Абрамс» и другой техники в Вашингтон будет стоить дорого, но пока не ясно, кто будет платить за это», — отмечает газета.

В Белом доме говорят, что пока планы парада находятся в стадии «мозгового штурма», и пока ничего не решено.

После публикации The Washington Post пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подвердила эту информацию.

«Президент Трамп поддерживает американцев, которые ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы сохранить нашу страну в безопасности», — сказала Сандерс, отметив, что парад станет праздником, на котором все жители страны смогут выразить свою признательность военным.

Между тем, как пишет газета, на проведение парада Трампа вдохновило празднование Дня взятия Бастилии, где он побывал по приглашению президента Франции. Трампа тогда поразили марширующие по Елисейским полям военные вместе с танками, бронемашинами и другой техникой. Небо рассекали в это время истребители.

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