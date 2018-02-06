ЦИК опубликовала доходы Путина

Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения о доходах и имуществе кандидата в президенты РФ Владимира Путина. По данным ЦИК, Путин за 6 лет заработал 38 млн 528 тыс. 817 руб. Это его зарплата, военная пенсия и доход от вкладов в банках. Всего у Путина на 13 счетах в различных банках находятся 13 млн 824 тыс. 389,84 руб. Он также владеет 230 акциями ПАО «Банк Санкт-Петербург».

Из недвижимости у Путина есть однокомнатная квартира и гараж в Санкт-Петербурге. Он также владелец трех автомобилей: ГАЗ-21М, 1960 г.в., ГАЗ-21М, 1965 г.в., ВАЗ-2121, 2009 г.в., и прицепа «Скиф», 1987 г.в.

По распоряжению правительства Москвы у Путина в бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 153,7 м

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