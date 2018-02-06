СК: Руководство школ знало о готовящихся нападениях учеников на своих одноклассников

Также, по мнению главы СК, об этом знали некоторые ученики и учителя. Бастрыкин сказал, что те, кто были в курсе не допускали, что нападение может произойти. Предедатель СК добавил, что все три нападения связаны с тем, что дети посещали сайты о «колумбайнерах» — последователях старшеклассников Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые в 1999 году открыли стрельбу по учащимся и учителям в школе «Колумбайн» в США. В результате были убиты 13 человек, ранены еще 23, а Харрис и Клиболд покончили с собой.
15 января в Перми двое подростков с ножами напали на учеников четвертого класса и учительницу, пострадали 13 человек. 17 января ученик школы в Челябинской области во время драки ранил ножом другого школьника. 19 января в Бурятии девятиклассник с коктейлем Молотова и топором напал на семиклассников и учительницу. В результате пострадали шесть человек.
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