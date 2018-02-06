Илья Яшин: Зачем, Григорий Алексеевич?

В который раз слышу от представителей «Яблока», что второй тур с Путиным и Явлинским — реальный исход президентской гонки. Понимаю, что предвыборный жанр подразумевает некоторую браваду, но создается впечатление, что часть партийцев и правда верит в то, что говорит.



А я вот, честно говоря, не понимаю, как Явлинский сможет набрать хотя бы 2%. И дело не в моем негативном отношении к Григорию Алексеевичу, а в простом электоральном раскладе.

Ну вот смотрите — чуть больше года назад на выборах в Госдуму «Яблоко» не дотянуло до 2%. Список «Яблока» тогда казался довольно сильным и включал Гудкова, Рыжкова, Шлосберга, Ширшину. Это не помогло: во главе с Явлинским партия провалилась, не получив ни одного мандата и потеряв госфинансирование.

С 2016 года не произошло ничего, что способствовало бы росту популярности Явлинского. Да он и сам не сильно старался: особой активности не проявлял, на публике появлялся гораздо реже, чем это положено кандидату в президенты за несколько месяцев до дня голосования.

При этом в 2018 году Явлинского ждет более серьезная конкуренция на демократическом фланге, по сравнению с выборами в Госдуму. Вместо развалившегося перед парламентскими выборами ПАРНАС, активно ведет кампанию Собчак. По-прежнему в обойме Титов, список которого в 2016 году всего лишь на 0,7% уступил «Яблоку». Да и выдвинувшийся от КПРФ Грудинин вполне способен увести часть левого яблочного электората: почитайте, как за него агитирует, например, Александр Минкин, много лет симпатизировавший «Яблоку».

Итак, конкуренция теперь выше — а предложение «Яблока» стало слабее. В 2016 году за «Яблоко» голосовали в том числе те, кому Явлинский не очень нравится: они ставили галочку за тех же Гудкова, Рыжкова или Шлосберга. Но теперь-то галочку надо ставить лично за Явлинского, а не за «объединенных демократов», выглядывающих из-за его спины.

Надо смотреть правде в глаза: предвыборный расклад для Явлинского очень тяжелый. Вероятно, самый тяжелый за всю его политическую карьеру. Мне кажется, он и сам понимает, что его ждет 18 марта. Именно поэтому на старте кампании проговорился в интервью «Новой газете», что морально готов к «унижению процентами».

Думаю, именно поэтому Путин и принял решение допустить Явлинского на президентские выборы в качестве своего спаринг-партнера. Он безопасен, заранее обречен на тяжелое поражение и в итоге даст возможность Кремль наглядно продемонстрировать «оглушительную непопулярность идей западной демократии в России».

Мотивация Путина мне понятна. Но вот мотивация Явлинского — загадка. Зачем, Григорий Алексеевич?

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