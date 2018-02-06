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Правительство Дагестана может возглавить чиновник из Татарстана

06.02.2018

Руководитель Дагестана Владимир Васильев предложил назначить на пост председателя правительства республики министра экономики Татарстана Артема Здунова. Его кандидатура будет рассмотрена депутатами Народного собрания Дагестана 7 февраля.

Артем Здунов родился 18 мая 1978 года в Казани. Учился в Казанском финансово-экономическом институте. Он является кандидатом экономических наук. С 2010 года был заместителем министра экономики Татарстана. Возглавляет министерство с 2014 года, отмечает ТАСС.

5 февраля правительство республики отправили в отставку. В рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств, предъявлены обвинения бывшему врио председателя правительства республики Абдусамаду Гамидову, его заместителям Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову и бывшему министру образования Шахабасу Шахову.

Шахова суд арестовал до 5 апреля, отмечает «Интерфакс». Вопрос о мере пресечения другим фигурантам еще решается. Сами экс-чиновники вину не признают.  

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