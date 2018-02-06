«Дождь»: Отсутствие Путина на коллегии СК говорит о скором упразднении ведомства

Президент РФ Владимир Путин и руководители кремлевской администрации не приехали на итоговую коллегию Следственного комитета, так как ведомство ждет упразднение или смена руководства, сообщает во вторник, 6 февраля, «Дождь» со ссылкой на свои источники.

Телеканал отмечает, что Путин приедет на коллегии других силовых структур. В середине февраля президент посетит коллегию Генпрокуратуры, в начале марта — коллегию МВД, а позже, скорее всего, коллегию ФСБ. При этом прошедшую 6 февраля коллегию Следственного комитета Путин проигнорировал, причем так планировалось изначально, утверждают два собеседника телеканала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на запрос «Дождя» о планах Путина. О грядущем упразднении Следственного комитета The New Times уже писал.

Следственный комитет основан в 2011 году. В настоящее время ведомство возглавляет Александр Бастрыкин.





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