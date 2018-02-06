Тело погибшего в Сирии пилота доставили в Россию

На подмосковный военный аэропорт Чкаловский доставлено тело погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова, передает РБК.
«Вместе с телом доставлена часть обломков сбитого штурмовика», — сказал собеседник РБК из Минобороны РФ.
Роман Филипов погиб 3 февраля. Его самолет сбили сирийские повстанцы. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе. Приземлившись после катапультирования он вел бой, не подпуская боевиков. Когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, Филипов подорвал себя гранатой. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении майору Роману Филипову звания Героя Российской Федерации.
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