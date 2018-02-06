«Мемориал» признал калининградского журналиста Рудникова политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» признает главного редактора газеты «Новые колеса» Игоря Рудниова политзаключенным и требует освободить его.

«Игорь Рудников — известный в Калининградской области оппозиционный политик, редактор независимой газеты, регулярно публикующей материалы оппозиционной и антикоррупционной направленности. На региональных выборах 2016 года Рудников стал единственным одномандатником, который смог победить представителя «Единой России». В его защиту выступили ряд российских и зарубежных журналистских объединений, таких как Союз Журналистов России, «Репортеры без границ», Комитет защиты журналистов (CPJ), отдельные журналисты, политические и общественные деятели. Они отмечали неправдоподобность обвинения, отсутствие расследования избиения журналиста во время задержания, общий контекст преследования и то, что журналист и раньше подвергался постоянному давлению», — говорится в заявлении «Мемориала».

В Центре называют неправдоподобной фабулу обвинения. Сложно представить ситуацию, в которой оппозиционный депутат и журналист, подвергавшийся преследованиям в связи со своей общественной деятельностью, стал бы вымогать деньги у руководителя регионального управления СК РФ.

«Наши сомнения в виновности Рудникова подтверждает правозащитная организация «Русь Сидящая», юристы которой его защищают. «Русь Сидящая» проанализировала доступные материалы уголовного дела и подготовила аналитическую справку по делу. Выводы, изложенные в ней, позволяют с высокой долей уверенности говорить о полной невиновности Рудникова, и однозначно — о вопиющих процессуальных нарушениях в ходе расследования дела», — отмечают правозащитники.

The New Times

Рудникова задержали 1 ноября . В тот же день в редакции «Новых колес» прошли обыски. Сам он заявил, что руководитель регионального управления Следственного комитета РФ Юрий Леденев устроил постановку с передачей взятки.

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