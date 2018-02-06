РФ активизировала авиаудары в сирийской провинции Идлиб

Российская авиация наносит удары в Идлибе — последней провинции, которую контролируют повстанцы, сообщает во вторник, 6 февраля, «Голос Америки» со ссылкой на местных журналистов и активистов.

Удары были сконцентрированы на городе Серакиб, ближайшем населенном пункте к военному аэродрому Абу Аль-Духур. Аэродром был захвачен силами президента Башара Асада в январе 2018 года. По данным «Радио Свобода», после того как повстанцы сбили Су-25, интенсивность атак увеличилась, и они распространилась на другие районы. В результате бомбежек погибли 16 мирных жителей, уничтожены школы, больницы и рынки, сообщает радиостанция.

5 февраля пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия наносит «точечные удары» по повстанцам в ответ на сбитый штурмовик.





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