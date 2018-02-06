Адвокаты Трампа отговаривают его от дачи показаний по российскому делу

Адвокаты президента США Дональда Трампа предостерегают его от общения со спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Адвокаты обеспокоены тем, что, учитывая склонность Трампа к ложным заявлениям и противоречивости высказываний, ему могут быть предъявлены обвинения в лжесвидетельстве, пишет The New York Times.

Ранее Трамп отрицал сговор с Россией для победы на выборах и заявлял, что готов дать показания.

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