Курс биткоина за сутки рухнул на более чем 15%

Во вторник, 6 февраля, биткоин торгуется на уровне $6591,66. Reuters пишет, что криптовалюта падает уже шестую торговую сессию подряд. В 2017 году биткоин подорожал на 1300%, однако к настоящему моменту потеряла уже более половины своей стоимости.
Вместе с биткоином дешевеет и другая криптовалюта. По данным портала Coinmarketcap, Ethereum упал на 19%, Ripple на — 14%.
В прошлом году стоимость биткоина превысила $20 тыс. На этом фоне в России началась разработка законопроекта о регулировании операций с криптовалютой.
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