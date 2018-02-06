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Курс биткоина за сутки рухнул на более чем 15%

06.02.2018

Курс биткоина упал на более чем 15%, сообщается на сайте биржи CoinDesk.

Во вторник, 6 февраля, биткоин торгуется на уровне $6591,66. Reuters пишет, что криптовалюта падает уже шестую торговую сессию подряд. В 2017 году биткоин подорожал на 1300%, однако к настоящему моменту потеряла уже более половины своей стоимости. 

Вместе с биткоином дешевеет и другая криптовалюта. По данным портала Coinmarketcap, Ethereum упал на 19%, Ripple на — 14%.

В прошлом году стоимость биткоина превысила $20 тыс. На этом фоне в России началась разработка законопроекта о регулировании операций с криптовалютой.


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