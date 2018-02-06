На бывшего главу Кизилюрта завели уголовное дело

Два уголовных дела возбуждены в Дагестане в отношении бывшего главы администрации города Кизилюрт Устархана Алюкова. Он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщают в республиканском СУ СКР.

«Следствием установлено, что в 2012 году Алюков, заведомо зная, что земельные участки площадью 600 и 500 квадратных метров, расположенные в Кизилюрте, являются федеральной собственностью, явно превышая свои должностные полномочия, незаконно предоставил их в собственность двоим местным жителям», — рассказали в следкомитете.

В Дагестане проходит масштабная антикоррупционная проверка. Уголовные дела возбуждены в отношении мэра и главного архитектора Махачакалы, руководителя правительства, его замов и министра образования. Правительство отправлено в отставку.

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