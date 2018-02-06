«Фонтанка» попросила Минобороны закрыть базу с данными военнослужащих

Минобороны упрекнуло «Фонтанку» в отсутствии порядочности после материала, в котором издание рассказало, что погибший в Сирии летчик Роман Филипов, как и его коллеги, получал зарплату меньше, чем рядовой боец частной военной компании. «Фонтанка» опиралась на данные, которые получила на сайте Минобороны, имея в наличии только личный номер и дату рождения военнослужащего. Издание отмечает легкость, с которой любой может обойти систему безопасности на сайте Минобороны и просит «закрыть лазейку». «Мы ведь даже не хакеры, мы журналисты. У нас кибервойск нету, а у кого есть, вы сами знаете», — пишет «Фонтанка».
Филипов погиб 3 февраля. Его самолет сбили сирийские повстанцы. В Минобороны сообщили, что летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе. Приземлившись после катапультирования он до последних минут жизни вел бой, не подпуская боевиков. После окружения, будучи тяжело раненым, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, Филипов подорвал себя гранатой.