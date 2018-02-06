Задержанным экс-чиновникам Дагестана предъявили обвинения

В Следственном комитете РФ сообщили, что в рамках расследования уголовного дела по факту хищения средств, выделенных из бюджета Дагестана для реализации социальных программ, предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество. Обвинение предъявлено бывшему врио председателя правительства республики Абдусамаду Гамидову, его заместителям Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову и бывшему министру образования Шахабасу Шахову.

По версии следствия, совместно с соучастниками Шахов подготовил документы, обосновывающие приобретение здания для детского сада в одном из сел Дагестана. Гамидов включил объект в список объектов, планируемых к приобретению в 2014 году.

«Заведомо зная, что стоимость здания бывшего ресторана «Шуринка» с земельным участком в этом селе с учетом реконструкции под детский сад составляет примерно 12 млн руб., участники организованной группы обеспечили приобретение детского сада на 50 мест за 31,8 млн руб.», — отмечают следователи.

Еще один эпизод дела касается реконструкции здания под размещение центра для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Гамидов и Юсуфов, зная, что все необходимые работы по реконструкции здания выполняются наемными рабочими за наличный расчет, решили провести формальный открытый аукцион. Целью проведения аукциона стало заключения госконтракта с ООО «Гранд-Строй», составления фиктивных актов о приемке работ и затрат, получения возможности перечисления денег на расчетный счет компании и последующего хищения. Всего в период 2013–2014 годы на него было противоправно и безвозмездно перечислено свыше 41 млн рублей, говорят в СК.

Также, по версии следствия, с 2011 года в фактической собственности Исаева находится туристическая база «Орлиное гнездо», расположенная в поселке Гуниб и переданная во владение ООО «Маяк», которым он осуществляет руководство через назначенного им же подконтрольного директора. Исаев обеспечил включение турбазы в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2014 год для того, чтобы завысив стоимость работ, похитить деньги, выделенные на создание инженерной инфраструктуры. В результате бюджету республики был причинен ущерб на сумму около 35 млн руб.

The New Times

Басманный суд Москвы 6 февраля должен принять решение о мере пресечения задержанным чиновникам, которых глава Дагестана накануне отправил в отставку

Бенефициары мартовской победы

Дребезг победных литавр

«Русские грубо делают свою работу»

Список разочарования