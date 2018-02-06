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В бюллетене для голосования за президента РФ будет 8 фамилий

06.02.2018

Обновлено: Центризбирком 6 февраля зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост президента России. Члены ЦИК единогласно проголосовали за его регистрацию, отмечает «Интерфакс».

ЦИК России проверил подписи избирателей, собранные для регистрации кандидатов в президенты Ксении Собчак и Максима Сурайкина.

У Сурйкина обнаружено 3,72% бракованных подписей, сообщает ТАСС. У Собчак отбраковали 1,33% подписей, рассказали в ее штабе. Допустимым порогом брака является 5%.

Ранее сообщалось, что ЦИК проверил и счел пригодными для регистрации кандидатов подписи, сданные в поддержку Григория Явлинского, Бориса Титова, Сергея Бабурина и Владимира Путина. Вопрос об их регистрации Центризбирком рассмотрит 6 и 7 февраля. Владимир Жириновский и Павел Грудинин освобождены от сбора подписей, так как выдвинуты парламентскими партиями, и уже прошли регистрацию. 

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