Эксперты ЦСР предлагают устроить масштабную приватизацию для роста экономики

Рост экономики России без структурных реформ будет невысоким — около 1,5–2% в год, говорится в экономическом мониторинге РАНХиГС. Аналитики РАНХиГС и эксперты Центра стратегических разработок предлагают альтернативу — масштабную приватизацию, пишут «Ведомости».

Без денежных вливаний невозможно придать импульс экономическому росту, считает директор Центра развития НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова.

В мире за 2013–2016 годы поступления от приватизации составили почти $1 трлн, говорится в докладе ЦСР об эффективном управлении госсобственностью. В России же, по расчетам ЦСР, доля госсектора в ВВП с 2006 по 2016 год выросла с 39,6 до 46%. В руках государства много собственности, его пакеты в крупнейших компаниях по политическим соображениям не приватизируются либо приватизируются крайне ограниченно, замечает Акиндинова. Россия стоит перед стратегической дилеммой, полагают эксперты ЦСР: продолжать развивать госкапитализм или решиться на разгосударствление.

Приватизация повысит и эффективность бизнеса, рассчитывают эксперты ЦСР, и поэтому предлагают к 2035 году полностью избавиться от ГУПов и «золотых акций» в компаниях, которые дают владельцу право вето по ключевым вопросам, сохранить доли государства лишь в 50–100 стратегических компаниях, а также раз в год проводить не меньше четырех крупных приватизационных сделок, в двух из которых должны участвовать иностранные инвесторы.

The New Times

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