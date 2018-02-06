Эксперты ЦСР предлагают устроить масштабную приватизацию для роста экономики

Рост экономики России без структурных реформ будет невысоким — около 1,5–2% в год, говорится в экономическом мониторинге РАНХиГС. Аналитики РАНХиГС и эксперты Центра стратегических разработок предлагают альтернативу — масштабную приватизацию, пишут «Ведомости».
Без денежных вливаний невозможно придать импульс экономическому росту, считает директор Центра развития НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова.
Приватизация повысит и эффективность бизнеса, рассчитывают эксперты ЦСР, и поэтому предлагают к 2035 году полностью избавиться от ГУПов и «золотых акций» в компаниях, которые дают владельцу право вето по ключевым вопросам, сохранить доли государства лишь в 50–100 стратегических компаниях, а также раз в год проводить не меньше четырех крупных приватизационных сделок, в двух из которых должны участвовать иностранные инвесторы.Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
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