Dow Jones показал рекордное падение

В понедельник индекс Dow Jones показал рекорд по снижению в течение торгового дня, упав почти на 1600 пунктов, сообщает Bloomberg.

По итогам торговой сессии в понедельник индекс снизился на 1175 пунктов или 4,6%. На 4,1% снизился индекс S&P.

Падение рынков в понедельник сократило состояние 500 самых богатых людей мира на $114 млрд, пишет агентство. Сильнее всего пострадал Уоррен Баффет, потеряв $5,1 млрд. Финансовое состояние компании Facebook Inc. Марка Цукерберга упало $на 3,6 млрд, что является вторым по величине спадом. Директор Amazon.com Inc. Джефф Безос потерял $3,3 млрд.

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