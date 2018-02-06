Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Роман Абрамович уже резидент Швейцарии

06.02.2018

Российский бизнесмен является резидентом Швейцарии, сообщил сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров в Twitter

Албуров сослался на открытые данные о британской компании Fordstam Limited, которая является головной структурой группы, куда входит лондонский футбольный клуб Chelsea. Его владельцем является Абрамович.

5 февраля швейцарские СМИ сообщили, что Абрамович в июле 2016 года запрашивал получение вида на жительство в Швейцарии, но позже отозвал прошение. 

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

За бойкот выборов — аресты, штрафы, побои 

Бенефициары мартовской победы 

Дребезг победных литавр 

«Русские грубо делают свою работу» 

Список разочарования 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.