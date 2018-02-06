Роман Абрамович уже резидент Швейцарии

Российский бизнесмен является резидентом Швейцарии, сообщил сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров в Twitter.
Албуров сослался на открытые данные о британской компании Fordstam Limited, которая является головной структурой группы, куда входит лондонский футбольный клуб Chelsea. Его владельцем является Абрамович.
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