Полиция отказалась возбуждать дело о вытоптанном в снегу слова «воры» у стен Казанского кремля

Дознаватели полиции завершили проверку по факту написания неизвестными на снежном склоне у стен Казанского кремля слова «Воры». Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье о клевете. Материалы направили в прокуратуру, которая должна принять окончательное решение, сообщает портал «Казанский репортер».

Слово «воры» кто-то вытоптал в снегу у стен Казанского кремля в ночь на 23 января. Местный житель сообщил в полицию, надпись ликвидировали. В интернете позже появилась справка, в которой говорилось, что «в ходе проведения осмотра места происшествия установлено, что буквы выполнены путем хождения по снегу обувью. В связи с тем, что следы обуви на момент осмотра были заметены снегом, изъять их не представилось возможным… Проводятся мероприятия по установлению свидетелей и очевидцев происшествия». В пресс-службе Управления МВД по Казани от документа открестились, сообщив, что происхождение этой «справки» им не известно.

The New Times

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