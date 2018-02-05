Роман Абрамович просил вид на жительство в Швейцарии

В июле 2016 года Роман Абрамович — один из самых богатых людей в мире, владелец футбольного клуба Chelsea — хотел поселиться в кантоне Вале, для чего подал заявление о получении вида на жительство в Швейцарии, пишет издание Le Matin Dimanche.

«Учитывая состояние бизнесмена и те налоги, которые он мог бы платить, это было очень интересным для муниципалитета и кантона. Мы дали положительное заключение», — рассказал начальник отдела миграции в штате Вале Жак Делаваллаз. Примерно через год, в июне 2017 года, Абрамович неожиданно отозвал свое заявление.

The New Times

В ноябре он поинтересовался статусом своей заявки, потому что хотел возобновить ее. Но рассмотрение прошения было прекращено, но власти отмечают, что россиянин может подать его вновь.

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