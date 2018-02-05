Роман Абрамович просил вид на жительство в Швейцарии

В июле 2016 года Роман Абрамович — один из самых богатых людей в мире, владелец футбольного клуба Chelsea — хотел поселиться в кантоне Вале, для чего подал заявление о получении вида на жительство в Швейцарии, пишет издание Le Matin Dimanche.
«Учитывая состояние бизнесмена и те налоги, которые он мог бы платить, это было очень интересным для муниципалитета и кантона. Мы дали положительное заключение», — рассказал начальник отдела миграции в штате Вале Жак Делаваллаз. Примерно через год, в июне 2017 года, Абрамович неожиданно отозвал свое заявление.В ноябре он поинтересовался статусом своей заявки, потому что хотел возобновить ее. Но рассмотрение прошения было прекращено, но власти отмечают, что россиянин может подать его вновь.
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